14 Out 2024 - 15h16

14 Out 2024 - 15h16 Por Marcos Escrivani

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 37 anos, procurado por furto, foi detido por policiais militares na tarde desta segunda-feira, 14. O flagrante aconteceu no Fórum Criminal, na rua Conde do Pinhal, no centro de São Carlos.

O acusado estaria assinando um documento quando foi constatado que havia contra ele um mandado de busca e apreensão. Após ser encaminhado à CPJ, o foragido foi recolhido ao centro de triagem.

