Procurado pela Justiça de Ibaté é detido pela PM

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Após denúncia anônima, policiais militares detiveram por volta das 18h30 desta segunda-feira, I.C.O., 31 anos, procurado pela Justiça pela cidade de Ibaté.

O acusado estava em atitude suspeita ao lado de outro homem no interior de um veículo no Passeio das Palmeiras, no Parque Faber-Castell. Feita a abordagem e revista, os PMs realizaram pesquisa e constataram que I.C.O. tinha um mandado de prisão em aberto. Após ser encaminhado à CPJ, ele foi recolhido ao centro de triagem.

