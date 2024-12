Procurado pela Justiça é preso pela PM após perseguição

Na manhã deste domingo (29), por volta das 09h15, a Polícia Militar realizou a captura de um indivíduo procurado pela Justiça na Rua Travessa Atílio Marino, Vila Jacobucci.

Durante patrulhamento pelo CPP, policiais avistaram um veículo VW Parati, trafegando pela Avenida Antônio Blanco. Ao tentar abordar o condutor utilizando sinais sonoros, o mesmo iniciou fuga em alta velocidade por diversas ruas do bairro.

Com o apoio de outras equipes, foi montado um cerco, culminando na abordagem do veículo na Travessa Atílio Marino. Durante a revista pessoal e veicular, nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, após consulta ao sistema do COPOM, foi constatado que o indivíduo, identificado como I.C.M., 50 anos, possuía um mandado de prisão em aberto pelo Artigo 155 (furto).

O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado Edmundo confirmou a pendência judicial e determinou a prisão do indivíduo. O veículo foi recolhido ao pátio Água Fria, e um Auto de Infração de Trânsito (AIT) foi emitido.