Por suposta traição, homem desfere três facadas em mulher em Ibaté

Uma tentativa de feminicídio marcou a noite desta terça-feira, 16, em Ibaté, quando uma mulher foi esfaqueada três vezes em uma pizzaria no Jardim Cruzado, em Ibaté. O crime foi registrado em boletim de ocorrência na CPJ.

Policiais militares que atenderam a ocorrência apuraram junto a vítima de 24 anos que ela estaria em um bar, no Jardim Cruzado, acompanhada do namorado, de 30 anos e que em dado momento, por uma suposta traição, passaram a discutir.

A vítima saiu correndo e pedia por socorro e ao entrar em uma pizzaria, acabou sendo esfaqueada no abdômen, tórax e braço esquerdo, sendo encaminhada ao hospital Hermínia Morganti para atendimento médico.

No estabelecimento, os PMs apuraram que havia muito sangue a Polícia Cientifica foi solicitada para as providências de praxe.

Enquanto isso, com as características do acusado passadas pela vítima, os policiais iniciaram diligências e localizaram o suspeito em uma rua de terra no Jardim Mariana. Ele tentou a fuga, mas foi detido. Confessou o crime e fez novas ameaças. Foi apurado ainda que ele responde um processo por homicídio no estado de Pernambuco. Após ser detido, foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

