Gol furtado no Jardim Beatriz é abandonado no Aracy II

Gol furtado no Jardim Beatriz foi encontrado sem rodas e bateria - Crédito: Maycon Maximino

Um Gol, produto de furto ocorrido no Jardim Beatriz, foi localizado por policiais militares após denúncia anônima em uma mata no Cidade Aracy II. As informações estão em boletim de ocorrência elaborado na CPJ.

De acordo com o documento, um Gol foi furtado por volta das 23h45 desta terça-feira, 30. De acordo com a vítima de 27 anos, ele teria deixado o veículo estacionado em frente à sua casa, na rua Antonio Martinez Carrera Filho, no Jardim Beatriz.

Já na madrugada desta quarta-feira, 1, a PM recebeu denúncia anônima de que havia um veículo abandonado em uma mata na rua Arnoldo Almeida Pires, no Cidade Aracy II.

Policiais foram ao local e constataram ser o Gol furtado. Estava, porém, sem as rodas e bateria. A PM tentou localizar o proprietário mas, sem sucesso, o Gol foi recolhido ao pátio municipal.

