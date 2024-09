Polícia Militar Rodoviária tem novo comandante

Tenente-Coronel Luiz Eduardo Ulian Junqueira - Crédito: Flávio Fernandes

O 3º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária tem o Tenente-Coronel Luiz Eduardo Ulian Junqueira de 48 anos como novo comandante em Araraquara e região. Sob o seu comando estarão 204 cidades divididas entre as companhias das regiões de Rio Claro, Riberão Preto e São José do Rio Preto.

Durante entrevista Junqueira disse que está motivado para combater o crime organizado que abrange toda região do 3º BPRV. Natural de São Paulo, ele ainda contou que entrou e se formou na Academia do Barro Branco em 1996. Ele ainda ressaltou que a inspiração para entrar na Polícia Militar veio de seu pai.

“Sou filho de um oficial da Polícia Militar e de uma farmacêutica, mas acabei nascendo dentro de uma viatura da PM e o resultado não poderia ter sido diferente. Acabei me tornando policial militar por gostar muito da carreira”, lembrou.

Antes de se tornar comandante da unidade Junqueira trabalhou por 20 anos neste batalhão da Polícia Militar Rodoviária, até que em 2020 foi designado a divisão operacional do comando de Policiamento Rodoviário em São Paulo.

“O atual comandante Coronel Hugo Santos Araújo do Policiamento Militar Rodoviário (CPRV), me designou para ser o comandante interino do 3º BPRV ainda como Major. Aqui cheguei dia 8 de março deste ano e minha promoção a Tenente-Coronel chegou neste mês de agosto por merecimento”, disse.

O comandante ainda disse que seguirá trabalhando para melhorar a cada dia mais o batalhão e que vai combater o crime organizado, tráfico de drogas e as queimadas que tem atingido as rodovias da região, nos últimos dias.

“O efetivo deste batalhão quer um comandante que seja justo, forte e que esteja ao lado de sua tropa para continuarmos trazendo resultados, neste ano já estamos com quase 15 toneladas de drogas apreendidas. Os meus policiais estão bem motivados e o batalhão hoje está muito bem na parte criminal, no enfrentamento ao crime organizado, tráfico de drogas e planejamentos de grandes eventos. Estamos enfrentando uma série de queimadas na região e vamos conseguir vencer”, finalizou.

Junqueira também fez um convite para população de Araraquara e região que quiser visitar e conhecer o batalhão da Polícia Militar Rodoviária que fica no dentro do DER, no bairro do Quitandinha ao lado do Sesc.

Leia Também