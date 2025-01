Polícia Militar recupera motos roubadas e detém suspeitos em São Carlos

Compartilhar no facebook

Na tarde desta quarta-feira (1º), a Polícia Militar recuperou duas motocicletas roubadas e deteve dois adolescentes suspeitos de envolvimento em crimes de receptação e roubo.

A ação teve início após a equipe receber denúncias e imagens indicando o possível paradeiro de veículos roubados na cidade. Os policiais se deslocaram até o endereço na Avenida Vicente Laurito, Cidade Aracy.

No local, os agentes avistaram uma motocicleta sem placa na garagem. Após consulta ao número do chassi, foi confirmado que se tratava de uma Yamaha Fazer YS250 (placa IQL-5D33), produto de roubo. O morador da residência, , confessou que havia roubado o veículo junto com um comparsa.

A ocorrência prosseguiu até um segundo endereço, na Rua Cel. Leopoldo Prado, onde foi localizada, em um terreno baldio, uma Honda CB 250 Twister (placa GCA-6D10), também confirmada como produto de furto.



O comparsa do primeiro indivíduo foi encontrado posteriormente na Rua João Paulo, no bairro Cidade Aracy. Questionado sobre os crimes, ele confessou o roubo da Yamaha Fazer, admitindo ter utilizado uma réplica de arma de fogo durante a ação. A réplica foi localizada em sua residência, escondida embaixo de um sofá, com a colaboração de sua mãe.

Ambos os suspeitos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde o delegado de plantão, elaborou o Boletim de Ocorrência. Após os procedimentos legais, os adolescentes foram liberados aos responsáveis.

