Polícia Civil desmantela "fortaleza do tráfico" em São Carlos e prende suspeito

Em uma ação conjunta, policiais civis do 1º e 4º distritos policiais de São Carlos desarticularam um ponto de tráfico de drogas que funcionava como uma verdadeira "fortaleza" na rua Caetano Barion, Jardim Real. A operação, realizada na manhã de otem, cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal da cidade.

As investigações apontavam que o local era utilizado para receptação de produtos furtados e ilícitos, além da troca desses produtos por drogas. Havia também fortes indícios de tráfico de entorpecentes no local.

Ao chegarem ao local, os policiais civis se depararam com duas portas que dificultavam a entrada. A segunda porta, que abria para o lado de fora, impedia o arrombamento convencional. Diante da resistência, os policiais precisaram quebrar a parede para adentrar no local.

Durante a ação, um indivíduo fugiu pelo telhado. Já no interior da "fortaleza", os policiais encontraram o indiciado, L.F.F.C., 20 anos que se rendeu. Nas buscas, foram apreendidos drogas escondidas em uma pilha de tijolos; pratos com resquícios de material aparentando ser entorpecentes; documentos possivelmente relacionados à contabilidade do tráfico; uma central de monitoramento com diversas câmeras espalhadas pelo local, utilizadas para monitorar a ação policial.

Diante da quantidade de drogas apreendida, do material investigativo e da estrutura do local, os policiais civis caracterizaram o crime como tráfico de drogas. Segundo os agentes, o local funcionava como uma verdadeira "fortaleza", demonstrando que os autores se sentiam seguros e impunes à ação da lei.

O indiciado foi preso e conduzido à sede do 1º e 4º DP, onde a prisão foi ratificada. Em seguida, ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de São Carlos. Os entorpecentes apreendidos serão encaminhados para exame pericial, e os demais objetos apreendidos passarão por perícia.

