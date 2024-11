Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Policiais civis de Ibaté, sob o comando do delegado Miguel Capobianco identificou nesta sexta-feira, 1, um caso de “Revenge Porn” (pornografia de vingança) e detiveram um homem de 44 anos. O crime está previsto no artigo 218-C do Código Penal Brasileiro.

Após ser identificado, o acusado foi indiciado, sendo o procedimento de Polícia Judiciária remetido à apreciação tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público da Comarca de Ibaté.

Leia Também