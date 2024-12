PM recupera moto furtada por adolescente no Santa Madre Cabrini

Compartilhar no facebook

Moto furtada na Santa Madre Cabrini foi recuperada momentos após pelo proprietário - Crédito: Maycon Maximino

Na hora certo e no momento certo. Policiais militares recuperaram uma moto momentos após ser furtada por um adolescente de 14 anos na noite desta terça-feira, 17, na Vila Santa Madre Cabrini. O veículo foi restituído ao proprietário.

O São Carlos Agora apurou que a PM patrulhava a região e na Avenida da Integração (Serrinha do Aracy) notaram que um homem pilotava uma moto sem o capacete. Diante da irregularidade, foi feita a abordagem e os policiais perceberam ainda uma chave mixa no contato do veículo, o que levantou ainda mais suspeitas.

Indagado, o piloto disse ser um adolescente de 14 anos e questionado sobre a moto, confessou que teria furtado de uma casa na rua Giovane Vassolo, na Vila Santa Madre de Cabrini.

Os PMs foram até a moradia com o infrator e a moto. O interessante é que o dono ainda não tinha dado falta do veículo. Diante dos fatos, o adolescente foi encaminhado para as deliberações de praxe e o veículo restituído ao proprietário.

