PM recupera moto furtada no Planalto Verde

Moto furtada foi recolhida ao pátio municipal - Crédito: Maycon Maximino

Uma moto, produto de furto ocorrido nesta quinta-feira, 19, em São Carlos, foi recuperada por policiais militares na tarde desta sexta-feira, 20, no Planalto Verde.

Os PMs realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro e na Avenida Luiz Ferrari, notaram que um homem empurrava o veículo, que estaria sem a placa.

Ao tentar fazer a abordagem, o suspeito fugiu e se embrenhou em um matagal e abandonou a moto que estava com a numeração do motor e do chassi intactos. Em pesquisa, constou ser furtada. O veículo foi apreendido e recolhido ao pátio municipal.

