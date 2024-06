PM reforça policiamento para garantir a segurança no entorno do rodeio de Ibaté

PM aumenta efetivo durante o rodeio de Ibaté - Crédito: Divulgação

Com o intuito de proporcionar a sensação de segurança para a população, a Polícia Militar informou, através da assessoria de imprensa, que o policiamento será reforçado em Ibaté durante os dias da realização do rodeio.

Segundo a corporação, além de viaturas que realizam o policiamento preventivo, também haverá acréscimo de contingente da Atividade Dejem e Delegada, além do apoio da base móvel, policiamento com Motocicletas (Rocam), Força Tática e Polícia Rodoviária.

O comandante da 1ª Companhia de Polícia, capitão Daniel Márcio Molina, responsável pelo policiamento em Ibaté, informou que, mesmo não tendo problemas nos anos anteriores relacionados a crimes durante o rodeio, a Polícia Militar terá seu efetivo reforçado para proporcionar uma maior sensação de segurança aos frequentadores.

O objetivo principal, segundo Molina é evitar a incidência de roubos e furtos no entorno do rodeio, devido à grande quantidade de pessoas que estacionam veículos, principalmente no Jardim Popular e Encanto do Planalto, como também a população de Ibaté que se desloca a pé até o recinto, realizando a intensificação do policiamento nas principais ruas que dão aceso ao rodeio.

A Polícia Militar orienta a população para que tenha cuidado com seus pertences, tanto no deslocamento, quanto no interior do recinto, para evitar qualquer tipo de crime, principalmente de celulares e carteiras. Orienta ainda a não realizar deslocamento em locais com pouca circulação de pessoas e desacompanhado. Caso a pessoa perceba atitude suspeita de alguma pessoa, entrar em com a Polícia Militar pelo telefone 190.

