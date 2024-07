Pichador é detido pela GCM de Ibaté

Guarda Municipal de Ibaté - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 30 anos foi detido na noite deste sábado (27) em Ibaté após pichar o muro do Departamento de Água e Esgoto da cidade. Segundo informações do boletim de ocorrência, o indivíduo foi abordado por agentes após uma denúncia do vigia do local.

De acordo com o relato dos guardas, o vigia informou que um homem estava pichando o muro e forneceu as características do suspeito. Os agentes iniciaram as buscas e localizaram o rapaz a cerca de 50 metros do local do crime.

Durante a abordagem, o acusado apresentou resistência e precisou ser algemado. Ele estava visivelmente alterado, possivelmente devido ao uso de álcool ou drogas. Com ele, não foi encontrado o material utilizado para a pichação, já que um comparsa conseguiu fugir.

O acusado foi encaminhado ao pronto-socorro de Ibaté para exame cautelar e, posteriormente, foi levado ao plantão policial, onde prestou depoimento e foi liberado após assinar um Termo de Compromisso.

