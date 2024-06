Perfumes falsificados são apreendidos durante operação no Centro de São Carlos

Perfumes apreendidos - Crédito: divulgação

O Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, em conjunto com a Guarda Municipal, apreendeu uma grande quantidade de perfumes com ambulantes na região do Calçadão durante a “Operação Comércio”, realizada nesta quarta (05/07).



Foram apreendidos 40 frascos de perfumes falsificados e apresentado auto de apreensão aos responsáveis. Por se tratar de material possivelmente falsificado e sem nota fiscal, os perfumes foram aprendidos a bem da saúde pública. “A venda de perfumes falsificados apresenta riscos à saúde dos consumidores”, destaca o chefe da Seção de Fiscalização de Ambulantes e Viabilidade, Luís Honda.



Já o diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Tiberio Penela, informou que a fiscalização de ambulantes sem as devidas licenças e de produtos falsificados será intensificada. “Constatamos durante esse começo de mês, na região central do município, um aumento expressivo de ambulantes com perfumes e outros artigos falsificados”, disse o diretor.



As denúncias de irregularidades podem ser feitas na Ouvidoria Municipal, pelo telefone 3362-10-80.

Leia Também