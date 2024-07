Pedreiro é encontrado sem vida na Quinta da Felicidade

SAMU 192 -

O corpo de um pedreiro de 46 anos foi encontrado em estado de decomposição por volta das 16h30 desta quinta-feira, 4, na Alameda João Vitor F. Rosa, na Quinta da Felicidade.

Consta em boletim de ocorrência que a irmã do pedreiro foi até a casa e sentiu um cheiro forte. Olhou por um buraco que havia no portão e viu um corpo caído. Ela comunicou o filho da vítima que foi ao local, arrombou a porta e encontrou o corpo do pai em estado de decomposição. A Polícia Militar foi acionada e o Samu. Posteriormente a Polícia Científica foi chamada para realizar a perícia no local.

O caso foi registrado como morte suspeita no plantão policial.

