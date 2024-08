Paciente ameaça três médicos na UPA Santa Felícia

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um paciente de 34 anos está sendo acusado de ameaçar três médicos que seriam plantonistas na UPA Santa Felícia.

Um dos profissionais formulou queixa-crime na CPJ salientando que estaria em horário de jantar, por volta das 23h desta segunda-feira, 5, quando o acusado entrou no cômodo usado para descanso e passou a insultar e ameaçar os médicos. A vítima disse que estaria em horário de jantar e que havia outras três profissionais realizando atendimento. Ele foi convidado a se retirar do local. Mas, após a porta ser fechada, o acusado teria retornado, feito ameaças e deu vários chutes na porta, quebrando-a. Ele foi contido com a chegada de outros funcionários que prestavam serviços na UPA.

