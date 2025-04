Desconhecido furta fiação de igreja na Vila Morumbi

Compartilhar no facebook

Igreja Santa Madre Cabrini - Crédito: reprodução/Diocese

O Projeto Madre Cabrini, que pertence a paróquia de mesmo nome, foi alvo da ação de um ladrão nesta segunda-feira, 7. Um representante da instituição, de 73 anos, prestou queixa na CPJ.

Ele disse que um desconhecido teria arrombado o muro que dá acesso a quadra poliesportiva e furtou fiação elétrica, do sistema de combate a incêndio, além de conexões de mangueira do hidrante e peças do bebedouro. Houve disparo de alarme, porém nem isso inibiu o desconhecido.

