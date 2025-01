Operação Saturação resulta na prisão de traficante no CDHU

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Uma operação conjunta entre a equipe de Força Tática e a ROCAM (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) resultou na prisão de um jovem por tráfico de drogas no conjunto habitacional CDHU. A ação ocorreu durante uma saturação no bairro, na noite desta segunda-feira (13).

Segundo informações, enquanto a equipe da ROCAM patrulhava nas proximidades do bloco 2, um suspeito tentou fugir ao avistar os policiais, descartando uma sacola durante a fuga. Ele foi interceptado em frente a USF, próximo ao CDHU, e abordado.

O jovem, que completou 18 anos recentemente, em dezembro, confessou aos policiais no momento da abordagem que estava traficando no local. Conduzido ao plantão policial, ele reiterou a confissão ao delegado.

A sacola dispensada pelo suspeito continha porções de entorpecentes, o que confirmou a prática do tráfico de drogas. Após os procedimentos legais, o jovem permaneceu à disposição da Justiça.

