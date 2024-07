Operação Matricial apreende drogas e retira procurado da Justiça de circulação

Policiais reunidos na Praça Coronel Salles antes do inicio da operação - Crédito: Maycon Maximino

A Operação Matricial que reuniu policiais civis e militares na tarde desta quinta-feira (25) apreendeu drogas e retirou procurados pela Justiça de circulação.

Por volta das 14h os policiais se reuniram na Praça Coronel Salles, no coração de São Carlos, onde também pousou o helicóptero Águia, que deu suporte aéreo às equipes em terra. De lá, os combatentes seguiram para pontos pré estabelecidos na missão.

Na rua Durval Santangelo, bairro São Carlos 8, os policiais da Força Tática detiveram um adolescente de 14 anos em posse de entorpecentes.

Na mesma rua, os PMs detiveram um procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas. O acusado de 18 anos foi recolhido ao Centro de Triagem.

Já no CDHU, um jovem de 19 anos foi detido suspeito de tráfico de entorpecentes. A apreensão da droga contou com o apoio do Canil do BAEP. O detido foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Polícia Civil.

