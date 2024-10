Ônibus estacionados em vias públicas estão sendo alvos de furtos em São Carlos

SIGA O SCA NO

17 Out 2024 - 09h38

17 Out 2024 - 09h38 Por Marcos Escrivani

Ônibus da Paraty - Crédito: divulgação

Pelo menos cinco boletins de ocorrência sobre furtos foram elaborados na Central de Polícia Judiciária (CPJ), em São Carlos. A data dos crimes são várias, mas o que coincide são os alvos: ônibus.

Um dos furtos teria ocorrido no dia 5 deste mês, no início da manhã, na rua Detino Pereira dos Santos, na Bela Vista quando, segundo o motorista de 57 anos, o criminoso teria levado equipamentos do coletivo que estava estacionado próximo a sua casa. Neste crime foram feitos dois BOs para especificar os itens que foram levados.

Já no dia 11 de outubro, na rua Aparecido da Silva, no Antenor Garcia teria ocorrido mais um furto, segundo o motorista de 50 anos. Ele disse que deixou o coletivo estacionado próximo a sua casa e durante a madrugada daquele dia levaram fiação.

Já na madrugada do dia 20 de março deste ano, de acordo com um motorista de 72 anos, um ônibus teria sido furtado na rua Juliano Parolo, no Jardim Hikare. Desconhecidos teriam arrombado o veículo e levado todo o painel, módulo e tacógrafo.

Por fim, no dia 7 deste mês, na rua Armando Biason, na Bela Vista, a vítima de 72 anos informou que, durante a madrugada, desconhecido arrombou o ônibus com que trabalha e furtaram toda a fiação do veículo que estava parado próximo a sua casa.

