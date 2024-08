No dia do aniversário, rio-clarense é assaltado em São Carlos, leva tiro e perde R$ 6 mil

SIGA O SCA NO

Rio-clarense foi socorrido até a Santa Casa com um tiro no braço - Crédito: Maycon Maximino

O dia do aniversário, que provavelmente nunca será esquecido. Um rio-clarense, ao completar 25 anos, foi assaltado em São Carlos. Levou um tiro, perdeu R$ 6 mil e ficou sem seu celular.

O crime, segundo ele, teria ocorrido na tarde desta segunda-feira, 19. Ele relatou aos policiais militares que atenderam a ocorrência que completa 25 anos de vida nesta segunda e como presente, estaria negociando a compra de uma CG azul com uma pessoa em São Carlos.

Como reside em Rio Claro, veio de carro com a família e teria ido até uma rua na Vila Jacobucci que não soube descrever. No endereço combinado, a mãe parou o veículo e ele desceu, quando um desconhecido em uma moto preta teria se aproximado e armado, anunciou o assalto.

Mediante ameaças de morte, o aniversariante entregou o celular e R$ 6 mil. Foi alvejado ainda com um tiro no braço. Assustado, entrou rapidamente no carro da mãe que foi até a Unidade de Saúde da Família (USF) da Vila São José, onde foi solicitado o SAMU, que o encaminhou à Santa Casa para atendimento médico.

A Polícia Militar foi acionada e faz diligências. Porém, até o momento ninguém foi detido.

