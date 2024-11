Na tentativa de obter cidadania italiana, homem é lesado em quase R$ 15 mil em São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 31 anos prestou queixa na CPJ alegando ter sido vítima de um estelionato. Na tentativa de obter cidadania italiana, teria perdido o equivalente a R$ 14.809,10.

A vítima formulou boletim de ocorrência na noite desta segunda-feira, 11. Narra no documento policial, que no dia 16 de agosto entrou em contato com o acusado, que seria responsável pela consultoria para obter cidadania italiana e desde então faz pagamentos em conta bancária da esposa dele pelos serviços que até hoje não teriam sido finalizados.

Cansado da espera, ele teria pressionado o suposto consultor para uma solução e como forma paliativa, teria enviado documentos que seriam falsos.

Leia Também