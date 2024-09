Mulher tem carro danificado por intolerância política

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma jovem de 27 anos foi vítima de intolerância política, nesta sexta-feira (27), em São Carlos.

A vítima afirma que deixou seu carro estacionado na rua enquanto trabalhava e ao voltar, encontrou o veículo todo danificado, o limpador de pára-brisa estava quebrado, o vidro com sinais de tentativa de estouro, retrovisor virado, o cardoor do candidato a vereador da vítima arrancado e palavras de baixo calão à respeito do candidato, escritas na porta do veículo.

A proprietária do veículo não sabe quem é o autor dos danos e registrou um boletim de ocorrência no plantão policial.

