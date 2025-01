Mulher fica ferida após briga com garrafadas no Santa Angelina

Compartilhar no facebook

Local da ocorrência -

Na noite desta quinta-feira (30) uma briga entre duas mulheres terminou em violência na Rua Gildiney Carreri, no bairro Santa Angelina. Durante o confronto, ambas rolaram pelo chão e chegaram a desferir golpes com garrafas de vidro uma contra a outra.

Uma das envolvidas, de 27 anos, sofreu vários cortes pelo corpo, incluindo ferimentos no tórax, braço e perna. Ela foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à Santa Casa para atendimento médico. A outra mulher permaneceu no local.

A ocorrência mobilizou equipes do Comando de Força Tática e do Comando de Força Patrulha, que atenderam o caso. As circunstâncias da briga ainda serão apuradas.

