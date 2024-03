Mulher é atacada por pitbull no centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

Pitbull que teria atacado a mulher, foi preso pelo proprietário que deixou o local - Crédito: Maycon Maximino

Um ataque de um pitbull a uma mulher de 51 anos foi registrado na tarde desta quarta-feira, 27, na rua São Sebastião, no centro de São Carlos.

A vítima caminhava pela calçada e ao passar ao lado do cachorro que estaria com coleira, mas solto, teria recebido mordidas no braço direito e não está descartada a possibilidade de uma possível fratura.

O proprietário, um morador em situação de rua, após o ataque, prendeu o cão. Testemunhas ao afirmarem que iriam acionar o Canil Municipal, o homem deixou o local.

Já a vítima foi amparada por comerciantes e recebeu os primeiros atendimentos do Samu e posteriormente com a ajuda do patrão, foi até a Unimed para atendimento médico.

