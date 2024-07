Mulher é agredida pelo marido ao chegar da igreja

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi atendido por policiais militares por volta das 22h desta quinta-feira, 18, no São Carlos 8.

Os PMs foram acionados via Copom e no local, apuraram junto a vítima de 22 anos que ela seria alvo de agressões e ofensas por parte do marido, de 27 anos. De acordo com ela, nesta quinta, ao chegar da igreja, teria sido ofendida e agredida a socos. Relatou ainda que o acusado dirigia ofensas ao seu pai, que se encontra preso.

Os PMs informaram ainda que enquanto conversavam com a vítima, o acusado que estaria do outro lado da rua, disse que teria de fato agredido a vítima e não se importava em ser preso.

Diante dos fatos, o agressor foi detido, encaminhado à CPJ e após ser autuado em flagrante, recolhido ao centro de triagem.

