Mulher "cria confusão" com vizinhos e ameaça matar pet após se incomodar com barulho de lavadora

Uma família precisou registrar um boletim de ocorrência por sentir-se ameaçada e incomodada após contínuos desentendimentos com uma vizinha.

As vítimas informam que neste sábado (16), estavam realizando uma limpeza em sua casa, utilizando uma lavadora de alta pressão, e a acusada incomodou-se com o barulho, ofendendo a todos com palavras de baixo calão e desrespeitando a crença religiosa deles. Além disso, ela também ameaçou envenenar a cadelinha da família.

Ainda segundo as vítimas, a vizinha parecia estar alcoolizada e resolveram gravar as ações dela com o celular, porém isso irritou-a ainda mais, fazendo com que tentasse agredir fisicamente a pessoa que estava gravando, mas como não conseguiu, deu dois socos no carro da família, danificando a lataria.

Eles disseram também que os problemas com ela são constantes e que outros vizinhos também reclamam.

O boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial.

