Mulher cai no golpe do "calçado ortopédico" e perde quase R$ 39 mil em São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 57 anos, residente no Cidade Jardim, teve um grande prejuízo na semana passada ao ser vítima de um estelionatário. Ela tentou fazer uma compra virtual, de um calçado ortopédico e perdeu quase R$ 39 mil.

Ela alega que entrou no site de uma empresa para adquirir o produto. Como ele não chegava, entrou em contato com a firma por e-mail e um suposto representante respondeu e posteriormente mantiveram contato via WhatsApp.

O golpista teria dito a ela para seguir algumas orientações, caso quisesse ter o dinheiro restituído. Ela seguiu tais passos por cinco tentativas e posteriormente notou que estaria sendo vitima de golpe, já que fez cinco transferências via PIX que totalizaram exatamente R$ 38.888,85. O crime foi registrado na CPJ e até o momento ninguém foi identificado.

Leia Também