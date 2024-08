Mulher acusa homem de perseguição em São Carlos

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 26 anos está acusando seu ex-companheiro, de 27 anos, de perseguição. O caso foi registrado segunda-feira, 19, na CPJ.

A vítima, que reside no Jardim Jockey Club, disse que o acusado reside em uma cidade distante e que chegou a ter relacionamento por 3 meses. Porém, por ele ter atitudes obsessivas, terminou o caso, mas o homem, no sábado, 17, com o intuito de se aproximar, teria feito viagem a São Carlos e tentou se aproximar por meio de conhecidos. Anteriormente, através de mensagens a estaria incomodando. A vítima disse que se sente ameaçada ao sair de casa ou no trabalho, já que o acusado possui as localizações.

Leia Também