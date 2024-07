Mulher acusa ex-companheiro de agressão em Ibaté

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica foi registrado por volta das 19h deste domingo, 21, em boletim de ocorrência na CPJ, em São Carlos. Um casal está envolvido.

A vítima, de 23 anos e sua mãe compareceram à CPJ e informaram que o ex-companheiro, de 27 anos, seria o responsável. Inicialmente a mulher disse que teve uma filha do relacionamento amoroso e que já teria feito BOs e requerido medidas protetivas contra o acusado que teria sido o responsável por outras ocorrências policiais contra ela.

Narrou ainda que neste domingo, teria ido com a filha a uma festa julina onde estaria o ‘ex’ que ameaçou dar uma garrafada em sua cabeça. Diz que ficou por mais um tempo na festa e foi para sua casa. O acusado a teria seguido e em frente a moradia, passou a ofendê-la e ameaça-la de agressão. Minutos depois teria ido até a casa de uma amiga, porém o acusado ficou em frente a sua residência, garantindo que não sairia de lá, mesmo com pedidos da mãe da vítima para que fosse embora.

A vítima retornou para sua casa e o acusado continuou a incomodá-la. Em dado momento ela disse que perdeu a paciência e partiu para cima do ‘ex’ quando foi agarrada e agredida. A mulher disse no BO que chegou a perder os sentidos e caiu no chão. A mãe da vítima, ao ver ela sendo agredida, partiu para cima do agressor com um cabo de vassoura, desferindo um golpe em sua cabeça.

Parentes das vítimas e do agressor, que presenciaram a confusão, apaziguaram os ânimos e solicitaram a presença da PM que não conseguiu deter o acusado, que deixou o local após os atos de violência doméstica.

