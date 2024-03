Motorista tenta desviar de corpo atropelado na rodovia e atropela pessoas que tentavam ajudar

Crédito: Maycon Maximino

Uma pessoa do sexo masculino, não identificada, morreu atropelada e outras três ficaram feridas, nesta noite de sábado (16), no Km 232 da Rodovia Washington Luiz (SP-310), próximo à entrada do bairro Santa Maria, em São Carlos.

Não há informações sobre como ocorreu o atropelamento da pessoa que faleceu, porém acredita-se que tenha sido por um veículo de grande porte, devido ao estado em que ficou o corpo.

Já o segundo atropelamento, ocorreu quando as três vítimas, que estavam em uma chácara próxima ao local, viram o corpo no meio da pista e tentavam sinalizar, para evitar novos acidentes, porém o condutor de um Ecosport assustou-se com a cena e tentou desviar, mas acabou jogando o carro para o canteiro lateral, onde estavam as pessoas, atingindo-as.

Uma das vítimas ficou ferida com maior gravidade, precisando ser socorrida pela concessionária que administra a rodovia, enquanto as outras duas, sofreram lesões leves e recusaram o socorro.

A concessionária que administra a rodovia, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Unidade de Resgate e Autobomba do Corpo de Bombeiros, estiveram no local atendendo a ocorrência.

