Carro furtado é localizado pela PM e GM na SP-215

Gol estava sem rodas e sem a bateria - Crédito: Maycon Maximino

Um Gol, produto de furto ocorrido nesta quarta-feira, 29, na rua Santa Cruz, no centro de São Carlos, foi recuperado por policiais militares e guardas municipais na manhã desta quinta-feira, 30, no km 147 (mais 800 metros) da rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215), região da fábrica de motores da Volks.

As autoridades policiais apuraram que o dono do carro não chegou a registrar boletim de ocorrência e após o veículo ser localizado, ele foi contatado, porém disse que não iria buscar o Gol que estava sem as quatro rodas e bateria. Em pesquisa, os PMs apuraram que o veículo estaria com licenciamento atrasado e posteriormente foi recolhido ao pátio municipal.

