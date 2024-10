Motorista tenta a fuga, mas acaba detido pelo GAM

SIGA O SCA NO

18 Out 2024 - 06h42

18 Out 2024 - 06h42 Por Marcos Escrivani

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais do Grupamento de Apoio Motorizado (GAM) localizaram entorpecentes no interior de um veículo e dois suspeitos foram detidos por volta dos 40 minutos desta sexta-feira, no São Carlos 5.

Em uma primeira tentativa de abordagem, o motorista tentou a fuga, porém foi alcançado. Dentro do carro estavam um adolescente de 17 anos e um homem de 25 anos. Foi localizado ainda 42 pinos com cocaína e R$ 350,00 em dinheiro.

Diante dos fatos a dupla foi encaminhada à CPJ e ficou à disposição da autoridade policial. Droga e dinheiro foram apreendidos.

