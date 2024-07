Motorista passa mal e atinge pilar em estacionamento de supermercado no Jardim Brasil

Carro bateu com violência em um pilar de sustentação - Crédito: Maycon Maximino

O motorista de um veículo passou mal e causou um acidente na manhã desta quarta-feira, 3, no estacionamento de um supermercado no Jardim Brasil.

Ele estava acompanhado da esposa quando teve o mal súbito e perdeu o controle do carro, atingindo com violência um pilar de sustentação.

O impacto foi forte e ambos ficaram feridos. O motorista sofreu ferimentos no rosto e a passageira, lesões no ombro e braço. As vítimas foram socorridas pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

