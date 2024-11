Motorista foge após bater em traseira de carro no Tangará

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um motorista não identificado fugiu após envolver-se em um acidente de trânsito, no final da tarde de sexta-feira (29), no Jardim Tangará.

De acordo com o condutor do carro atingido, ele seguia com seu Fiat Mobi pela Rodovia Washington Luiz, no sentido interior/capital e na entrada do bairro Maria Estela Fagá, precisou frear, pois o veículo que estava à sua frente reduziu a velocidade, devido a uma lentidão no trânsito. Ainda segundo o condutor do Mobi, Uma Amarok que vinha logo atrás, não freou e atingiu a traseira de seu carro, fugindo em seguida.

Ele foi atrás para tentar anotar a placa da Amarok, mas acabou perdendo-a de vista.

A ocorrência foi registrada no plantão policial.

