Motorista fica preso às ferragens após colisão na SP-215, em São Carlos

Movimentação no local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito mobilizou equipes do Samu e Corpo de Bombeiros no final da noite desta quinta-feira (20), na rodovia SP-215 (Professor Luís Augusto de Oliveira), em São Carlos.

De acordo com o relato de uma testemunha, o condutor do GM Classic transitava no sentido Descalvado, quando no quilômetro 147 colidiu fortemente contra a traseira de um caminhão, ficando preso entre as ferragens. O motorista do caminhão que estava carregado não teria sentido o impacto e seguiu viagem.

O Corpo de Bombeiros utilizou um equipamento hidráulico chamado “Lucas” para cortar a lataria do carro e retirar o condutor do veículo.

A vítima de 47 anos foi encaminhada Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu até a Santa Casa, com ferimentos aparentemente leves.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária e as causas do acidente são desconhecidas.

Leia Também