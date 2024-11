Motorista de aplicativo é assaltada durante sequestro em São Carlos

Violência contra mulher [imagem ilustrativa] - Crédito: Pixabay

Um assalto seguido de sequestro aconteceu por volta das 17h deste domingo (17) em São Carlos, envolvendo uma motorista de aplicativo de 25 anos, que viveu momentos de pânico. Nesta segunda-feira (18), a vítima registrou um boletim de ocorrência na Central de Polícia Judiciária (CPJ).

De acordo com o relato, após concluir uma corrida e deixar o passageiro no Jardim Jockey Club, a motorista foi abordada por um homem que desceu de um carro preto. Ele ordenou que ela permanecesse no veículo e exigiu dinheiro e objetos de valor. Ao afirmar que não possuía nada, o agressor se irritou e telefonou para um comparsa, que o teria orientado a sequestrar a mulher para forçar a obtenção de dinheiro, ou até mesmo incendiar o carro com ela dentro.

Sob ameaça, a motorista foi obrigada a dirigir até sua residência em Ibaté, onde o criminoso confirmou a inexistência de bens de valor. Durante o trajeto, utilizando o celular da vítima, ele realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 380.

A polícia investiga o caso e busca identificar os envolvidos no crime.

