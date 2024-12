Motorista avança Pare e acerta motociclista na Vila Jacobucci

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre um carro e uma moto deixou uma mulher de 60 anos ferida na tarde desta segunda-feira (16), em São Carlos. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Pascoal Antonio Spaziani com a Rua Hipólito José da Costa, Vila Jacobucci, quando o motorista do carro teria avançado o sinal de "pare" e atingido a motociclista.

A vítima foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu. Após receber os primeiros socorros no local, ela foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos, apresentando uma lesão na perna.

Leia Também