Motorista avança o pare e causa acidente em cruzamento perigoso em São Carlos

02 Out 2024 - 08h24 Por Marcos Escrivani

Motociclista recebe atendimento médico: encaminhado à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito resultou em um motociclista ferido na manhã desta quarta-feira, 2, em um cruzamento perigoso no Jardim Botafogo, em São Carlos. O fluxo de veículos era intenso no momento do acidente.

O motorista de um veículo seria o responsável pelo acidente. Ele dirigia pela rua Francisco Gregoracci e no cruzamento com a Avenida Dr. Tancredo A. Neves teria avançado a sinalização de parada obrigatória e a vítima, que pilotava sua moto sentido shopping/UPA Vila Prado, para evitar a colisão, freou bruscamente e sofreu a queda, sofrendo escoriações e fratura na tíbia e fíbula, sendo socorrido pelo SAMU à Santa Casa. Atenderam a ocorrência, ainda, o Corpo de Bombeiros, agentes de trânsito e guardas municipais.

