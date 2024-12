Motociclista sofre fraturas após colisão traseira na Avenida São Carlos

Motociclista recebe atendimento médico após a colisão no centro - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 50 anos sofreu fraturas após colisão traseira no centro de São Carlos na manhã desta segunda-feira, 2.

Segundo o São Carlos Agora apurou, o motorista de um veículo teria dado marcha-à-ré em seu veículo bem no cruzamento com a rua Belarmino Indalécio de Souza, onde transitava o motociclista que teria parado para observar o fluxo de veículos que vinha pela avenida sentido bairro/centro e ao acelerar, atingiu a traseira do carro que estava em ré justamente no cruzamento.

Com o impacto, o motociclista foi ao solo e com fraturas na tíbia e fíbula da perna direita e escoriações pelo corpo, socorrido pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico.

Leia Também