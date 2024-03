Motociclista sofre fratura exposta na Vila Nery

SIGA O SCA NO

Motociclista é socorrido pelo Samu: encaminhado à Santa Casa com fratura exposta - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 19 anos sofreu fratura exposta na tíbia e fíbula direitas após um acidente de trânsito no cruzamento das ruas 7 de Setembro com a Rafael de Abreu Sampaio Vidal, na Vila Nery. Chovia forte na hora do acidente.

A vítima disse que estava a caminho do trabalho na tarde desta terça-feira, 26 e teria sido fechado por um veículo. Ao manobrar sua moto para evitar a colisão, perdeu o controle e atingiu um segundo carro que estava estacionado.

Com a pancada, o motociclista teve fratura exposta na tíbia e fíbula e foi socorrido à Santa Casa pelo Samu para atendimento médico.

