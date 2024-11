Motociclista sofre ferimentos graves após colidir contra traseira de carro na Miguel Petroni

Vítima sendo socorrida - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão traseira envolvendo uma motocicleta e um carro deixou uma jovem de 22 anos ferida na tarde desta segunda-feira (18), na Avenida Miguel Petroni, em frente ao Atacadão.

Segundo informações, um Ford Fiesta, havia parado em um semáforo para pedestres, permitindo a travessia, quando a motociclista não conseguiu frear a tempo e colidiu violentamente contra a traseira do automóvel.

Com o impacto, a jovem foi arremessada contra o vidro traseiro do carro, sofrendo ferimentos graves, incluindo fratura no fêmur, no braço e um corte profundo no peito. Ela recebeu os primeiros atendimentos da equipe da Unidade de Resgate (UR) até a chegada do SAMU.

A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Misericórdia. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

