Motociclista sofre ferimentos após colisão na Bela Vista

Veículo envolvido no acidente na Bela Vista - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 18 anos sofreu escoriações pelo corpo, vítima de um acidente de trânsito na Bela Vista, na manhã desta quinta-feira, 1.

A vítima pilotava sua moto pela rua Natalino Mastrofrancisco e no cruzamento com a rua Jerônimo da Costa Terra não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória e não conseguiu frear a tempo, atingindo um carro. A vítima foi ao solo e com escoriações pelo corpo e corte no queixo, socorrido pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico.

