Motociclista sofre escoriações após colidir contra caminhão no centro

Motociclista é socorrida após se envolver em acidente no centro - Crédito: Maycon Maximino

Uma motociclista de 25 anos sofreu escoriações após se envolver em um acidente no centro de São Carlos no começo da tarde desta segunda-feira, 30.

Um caminhão-baú iria estacionar na rua José Bonifácio, no entorno da Igreja São Benedito e por motivos ignorados, a motociclista colidiu na lateral do veículo, indo ao solo. Com escoriações pelo corpo, foi socorrida pelo SAMU à UPA Vila Prado para atendimento médico.

