Motociclista fratura a perna após colisão no Santa Felícia

Com fratura em uma das pernas, motociclista foi socorrido à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista de 36 anos fraturou uma das pernas, após colisão em um cruzamento no Jardim Santa Felícia, na manhã desta terça-feira, 15.

Os envolvidos transitavam pela rua Francisco Gentil de Guzzi e em dado momento o motorista do veículo tentou uma manobra com destino a rua Domingos Diegues e ocorreu colisão lateral. Os motivos são ignorados.

Com o impacto, o motociclista foi ao solo e com fratura em uma das pernas e escoriações pelo corpo, socorrido pelo SAMU à Santa Casa. O veículo envolvido no acidente foi recolhido ao pátio municipal pelo fato do licenciamento estar atrasado.

Leia Também