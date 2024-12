Motociclista fica ferido após colisão no Nova Santa Paula

Vítima recebe atendimento antes de ser transportada à Santa Casa - Crédito: Divulgação

Vítima de um acidente de trânsito, um motociclista de 51 anos sofreu ferimentos na manhã deste sábado, 21, no Jardim Nova Santa Paula.

Por motivos a serem apurados, o motociclista pilotava sua moto quando colidiu em um Nissan Kicks na rua Iwagiro Toyama. A vítima seguia pela via. O motorista do veículo teria dado seta com a intenção de virar com sentido para a rua Américo Jacomino Canhoto. Ocorreu a colisão frontal e o motociclista, com escoriações pelo corpo, socorrido pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico.

