Motociclista fica ferida após colisão na Vila Marcelino

Com o impacto, roda dianteira da moto quebrou - Crédito: Maycon Maximino

Uma motociclista de 27 anos sofreu ferimentos após colisão no início da tarde desta quinta-feira, 18, em um cruzamento na Vila Marcelino.

A vítima pilotava sua moto pela rua Raimundo Correia e no cruzamento com a rua D. Pedro II, onde há semáforos, colidiu em um carro. Os motivos do impacto serão apurados.

Com a pancada lateral, a roda dianteira da moto quebrou e a motociclista foi solo. Com corte no queijo, foi socorrida para atendimento médico na UPA Vila Prado, onde recebeu sutura.

