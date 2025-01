Motociclista fica ferida após colisão em cruzamento no Jardim Centenário

Compartilhar no facebook

Motociclista recebe atendimento médico: encaminhada à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito no final da manhã desta quinta-feira, 23, em um cruzamento no Jardim Centenário, resultou em uma motociclista de 25 anos ferida.

A vítima transitava pela Avenida Francisco Pereira Lopes com sua bike motorizada e no com a rua Dr. Viriato Fernandes Nunes foi atingida por um veículo.

A motociclista foi ao solo e escoriações pelo corpo e possível fratura na tíbia e fíbula da perna direita, foi socorrida pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico.

