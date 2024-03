Motociclista é socorrido em estado grave após colisão no Santa Felícia

Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista que não teve a identidade revelada sofreu ferimentos graves após ser vítima de um acidente de trânsito na noite desta segunda-feira (25), no bairro Santa Felícia.

De acordo com testemunhas, o condutor da moto transitava pela avenida Bruno Ruggiero Filho e no cruzamento com a rua Sebastião de Moraes, foi atingido com violência por um Fiat/Toro que não teria respeitado o sinal de parada obrigatória.

Com o impacto a vítima foi arremessada à distância e caiu inconsciente na calçada.

A Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros compareceu no local e socorreu o motociclista que foi encaminhado em estado grave até a Santa Casa.

