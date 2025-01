Motociclista assalta idosa no Jardim Pacaembu

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma idosa de 65 anos foi vítima de um assalto no dia 18 de janeiro na Avenida Pacaembu, bairro de mesmo nome. A vítima foi nesta segunda-feira, 27, e registrou queixa na CPJ.

Ela relata que estaria caminhando quando um homem em uma moto preta teria puxado a bolsa que carregava e fugiu em seguida.

A idosa caiu com o rosto no chão e com ferimentos, seguiu até a UPA Vila Prado para atendimento médico. A vítima disse que na bolsa havia um celular, R$ 150 e pertences pessoais.

Leia Também